Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 23 октября 2025Наука и техника

Названы главные недостатки смартфонов Google

Владельцы Google Pixel раскритиковали техническую поддержку смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Google Store

Техническую поддержку смартфонов американской корпорации Google назвали худшей на рынке. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа обратили внимание на тред на Reddit, в котором владельцы смартфонов серии Pixel жаловались на свои устройства. Изучив комментарии, авторы Android Authority назвали главный недостаток смартфонов — плохая техническая поддержка и гарантийное обслуживание. Тред собрал почти 200 комментариев за 3 дня.

Пользователь под ником edmeraj рассказал, что он сдал свой Pixel 9 Pro из-за вышедшего из строя экрана. Однако ему отказали в обслуживании и попросили 500 евро (48 тысяч рублей) за ремонт, обнаружив негарантийное повреждение — небольшое пятно. «Они признали заводской дефект, но так же захотели, чтобы я заплатил за устранение небольшого пятна на дисплее», — подчеркнул автор.

Материалы по теме:
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021

Другой пользователь под ником Dramyre92 рассказал, что Google не стала ремонтировать бракованный экран смартфона, потому что нашла на дисплее небольшую царапину. Владелец устройства Pixel под ником No_Astronomer_5628 заявил, что ему пришлось дважды сдавать телефон из-за сломанного динамика по причине, что в первый раз специалисты не смогли его починить.

Участник треда Tr1plezer0 подытожил, что Google пытается найти мельчайшие повреждения, нанесенные по вине пользователя, и отказать в гарантийном ремонте — даже если признает наличие брака. Так, в сервисном центре отказались менять бракованный дисплей из-за того, что нашли на корпусе небольшую отметину, никак не связанную с экраном.

Ранее авторы портала NotebookCheck рассказали, что смартфоны с металлическим корпусом пропали с рынка из-за их высокой себестоимости. Также они отметили, что металл может создавать помехи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об отмене встречи с Путиным

    В российском регионе уничтожили восемь украинских беспилотников

    Багаж экс-ведущего Первого канала проверили на бриллианты из Лувра

    Девушка провела минуту в доме бойфренда и перестала отвечать на его звонки

    Генсек НАТО заявил о готовности сбивать самолеты России только в случае угрозы

    Украина начала обсуждать с ЕС варианты решения конфликта

    В США раскрыли план Трампа против России

    Число погибших при взрыве в Копейске выросло

    Названы главные недостатки смартфонов Google

    Вечно занятым людям подсказали способ найти время для секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости