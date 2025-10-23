Названы главные недостатки смартфонов Google

Владельцы Google Pixel раскритиковали техническую поддержку смартфонов

Техническую поддержку смартфонов американской корпорации Google назвали худшей на рынке. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа обратили внимание на тред на Reddit, в котором владельцы смартфонов серии Pixel жаловались на свои устройства. Изучив комментарии, авторы Android Authority назвали главный недостаток смартфонов — плохая техническая поддержка и гарантийное обслуживание. Тред собрал почти 200 комментариев за 3 дня.

Пользователь под ником edmeraj рассказал, что он сдал свой Pixel 9 Pro из-за вышедшего из строя экрана. Однако ему отказали в обслуживании и попросили 500 евро (48 тысяч рублей) за ремонт, обнаружив негарантийное повреждение — небольшое пятно. «Они признали заводской дефект, но так же захотели, чтобы я заплатил за устранение небольшого пятна на дисплее», — подчеркнул автор.

Другой пользователь под ником Dramyre92 рассказал, что Google не стала ремонтировать бракованный экран смартфона, потому что нашла на дисплее небольшую царапину. Владелец устройства Pixel под ником No_Astronomer_5628 заявил, что ему пришлось дважды сдавать телефон из-за сломанного динамика по причине, что в первый раз специалисты не смогли его починить.

Участник треда Tr1plezer0 подытожил, что Google пытается найти мельчайшие повреждения, нанесенные по вине пользователя, и отказать в гарантийном ремонте — даже если признает наличие брака. Так, в сервисном центре отказались менять бракованный дисплей из-за того, что нашли на корпусе небольшую отметину, никак не связанную с экраном.

Ранее авторы портала NotebookCheck рассказали, что смартфоны с металлическим корпусом пропали с рынка из-за их высокой себестоимости. Также они отметили, что металл может создавать помехи.