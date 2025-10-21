Наука и техника
13:06, 21 октября 2025Наука и техника

Исчезновение смартфонов с металлическим корпусом объяснили

NotebookCheck: Смартфоны из металла исчезли, так как материал создает помехи
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Авторы портала NotebookCheck объяснили, почему с рынка практически полностью исчезли смартфоны и планшеты с корпусом из металла. Материал опубликован на сайте издания.

По словам специалистов, материал корпуса для гаджета должен быть прочным и защищать чувствительные компоненты. Долгое время производители использовали металл, однако у него есть большой недостаток — он может экранировать модули связи и создавать помехи. Поэтому смартфоны и прочие гаджеты постепенно начали изготавливать из пластика и стекла, снижая количество металлических деталей до минимума.

Компания Apple придумала способ, как создавать iPhone и iPad из металла, но обеспечивать достойную работу беспроводных модулей. Они начали печатать пластиковые антенны и интегрировать их в металлические корпусы. «Кстати, это решение теперь популярно и в автомобилях», — отметили авторы. Однако дешевые устройства чаще имеют пластиковый корпус, потому что интегрировать антенну в металл очень дорого.

При этом недавно Apple представила iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, которые получили цельнометаллический корпус. Однако для того, чтобы на устройствах работала связь и беспроводная зарядка, сзади разместили вставку из стекла.

Ранее выяснилось, что по итогам сентября 2025 года суммарные объемы поставок китайских смартфонов в Россию сократились почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го. За отчетный период в Россию из Китая завезли в общей сложности 1,3 миллиона единиц подобной техники.

    Все новости