Поставки китайских смартфонов в Россию обвалились

РИА Новости: Экспорт китайских смартфонов в Россию просел в 1,9 раза в сентябре

По итогам сентября 2025 года суммарные объемы поставок китайских смартфонов в Россию сократились почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком падении экспорта этого вида гаджетов из КНР в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) азиатской страны.

За отчетный период в Россию из Китая завезли в общей сложности 1,3 миллиона единиц подобной техники. Для сравнения, годом ранее поставки оценивались в 2,5 миллиона устройств. Таким образом, за 12 месяцев экспорт этого вида китайской техники сократился в 1,9 раза.

В денежном выражении поставки просели примерно в 1,6 раза. Если в сентябре 2024 года экспорт оценивался в 279,5 миллиона долларов, то за первый месяц осени 2025-го — в 173,5 миллиона. В результате доходы китайских поставщиков за это время снизились на 106 миллионов долларов.

Подобная динамика не позволила России войти в топ-5 крупнейших покупателей китайских смартфонов, хотя год назад РФ находилась на третьей строчке в списке. Ключевыми импортерами в сентябре 2025-го оказались США с результатом в 7,5 миллиона единиц, Объединенные Арабские Эмираты (5,1 миллиона) и Япония (2,02 миллиона). В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Мексика (1,9 миллиона) и Пакистан (1,6 миллиона).

Экспорт китайских смартфонов в Россию падает не первый месяц. По итогам января-июля поставки гаджетов и компьютеров из азиатской страны сократились на 27,5 процента в годовом выражении.

Охлаждение фиксируется не только в этом сегменте, но и в целом в двусторонней торговле. За первые девять месяцев товарооборот РФ и КНР снизился на 9,4 процента. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила, что такая динамика могла быть обусловлена в том числе высокой инфляцией в России. На этом фоне, пояснила она, спрос на внутреннем рынке на импортные товары, включая импортную технику, начал заметно снижаться. В качестве других причин эксперт назвала замедление темпов роста китайской экономики, а также трудности с проведением взаимных расчетов из-за усиления санкционного контроля со стороны западных стран.