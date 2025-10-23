Российские войска ударили дронами по ГЭС в Днепропетровской области

Удар российских дронов по ГЭС в Каменском Днепропетровской области показали

Российские войска в ходе ночной атаки по Украине ударили с помощью дронов по гидроэлектростанции (ГЭС) в Каменском Днепропетровской области. Видео удара в Telegram показало издание «Страна.ua».

«Массированная атака на Каменское в Днепропетровской области. В городе слышали более 20 взрывов, удары наносились ракетами и дронами», — говорится в публикации.

На кадрах удара видна серия вспышек на фоне инфраструктурного объекта.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, как российские военные накрыли несколько сотен бойцов Вооруженных сил Украины в Камышанах. По его словам, Вооруженные силы России нанесли по украинскому подразделению удар корректируемой авиабомбой.