КГБ Белоруссии обвинил ЕС в создании армии для свержения власти

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии обвинил Европейский союз (ЕС) в создании армии для свержения власти. Об заявил первый зампредседателя КГБ республики Сергей Теребов, передает телеканал «ОНТ» в Telegram.

«По замыслам оппонентов власти, она должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трех бригад», — заявил он на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе.

Теребов также отметил, что численность армии должна составлять от 9 до 15 тысяч человек. Ее основу образуют незаконные вооруженные формирования из Польши, Литвы и Украины.

Ранее посол Белоруссии в Ватикане Юрий Амбразевич по инициативе Минска встретился с представителями европейских стран. Это было воспринято Брюсселем как шаг в сторону улучшения отношений с ЕС.

В августе стало известно, что радикалы из «Полка имени Кастуся Калиновского» летом 2024 года планировали занять юг Белоруссии. Это должно было случиться параллельно с вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.