Женщина усыпила собаку из-за угрозы потерять квартиру

Жительнице Великобритании пришлось усыпить собаку из-за жалоб соседей на лай

В Великобритании женщине пришлось усыпить собаку из-за угрозы потерять квартиру. О ситуации пишет The Sun.

Жительница города Сканторп в Линкольншире стала объектом соседских нападок. Проблемы начались после того, как в дом заехал новый жилец. Раздраженный лаем ее собаки, 14-летнего джек-рассел-терьера, сосед пожаловался в жилищную инспекцию. В итоге женщину обвинили в нарушении договора аренды.

Спустя месяц после уведомления о нарушении к ней пришел инспектор по охране окружающей среды и записал на диктофон шум из квартиры: за пять минут пес арендатора пролаял 84 раза. После того как англичанке пригрозили судебными разбирательствами и принудительным выселением, она приняла решение усыпить пса. В жилищной ассоциации признались, что такого поступка от женщины не ожидали. Питомец стал ближайшим другом квартиросъемщицы после ухода из жизни ее супруга.

Ранее житель подмосковного Красногорска после жалоб соседей вынес на улицу собаку своего арендатора. При этом, по словам нанимательницы, она доплачивала за проживание питомца и арендодатель дал на это свое согласие.