Мадуро намекнул США о неприступности Венесуэлы

Мадуро: Венесуэла располагает пятью тысячами комплексов «Игла-С»

Армия Венесуэлы располагает пятью тысячами ракетных комплексов «Игла-С», поэтому страна должна быть неприступной. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает телеканал VTV.

«Венесуэла имеет ни много ни мало целых пять тысяч ракет "Игла" на ключевых позициях ПВО, чтобы гарантировать мир, стабильность, спокойствие нашего народа. Более пяти тысяч. Кто понял, тот понял», — сказал он.

Президент подчеркнул, что тысячи подготовленных операторов переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) могут занять удобные для противовоздушной обороны позиции по всей территории страны, чтобы защитить ее и сделать неприступной. По его словам, это необходимо, чтобы никто не лез к Венесуэле, потому что она сама ни к кому не лезет.

Ранее стало известно, что администрация главы США Дональда Трампа дала ЦРУ разрешение на проведение тайной операции в Венесуэле по свержению президента Николаса Мадуро. Как отмечается, ЦРУ сможет проводить акции как в одностороннем порядке, так и в рамках более крупной военной операции.