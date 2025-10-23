Малышева высказалась о не умеющих думать молодых комиках

Врач Малышева заявила, что из-за гаджетов у молодых комиков нет мыслей

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что молодые стендап-комики не умеют думать из-за гаджетов. Выпуск с рассуждениями специалистки доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что из-за использования гаджетов у детей и подростков снижается интеллект. «Когда я смотрю на этих молодых стендаперов, у которых теперь шутки свелись к трем матерным словам, а они заходятся от хохота, то абсолютно понятно, что у них слов-то нет, им сказать нечего, потому что жизнь протекала в телефоне», — высказалась врач.

Соведущий Малышевой, кардиолог Герман Гандельман добавил, что, согласно исследованиям, при долгом использовании телефонов и других устройств у детей и молодых людей истончается кора головного мозга. «То есть думать нечем. Поэтому тот факт, что они сегодня из трех слов все ругаются, — это понятно. У них нет ни слов, ни речи, ни мыслей», — заключила телеведущая.

Ранее Малышева запретила россиянам заказывать одно блюдо в ресторане. Она заявила, что в заведениях не следует есть тартар, так как он может быть заражен паразитами.