Медведев порассуждал об ответах врагам России

Медведев заявил, что продолжит отвечать врагам России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что продолжит пользоваться средствами коммуникации, чтобы «отвечать врагам страны». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что в мире есть враждебно настроенные к России люди, которым нужно говорить в лицо правду, даже если она неприятная.

«Если кто-нибудь из тех, кто враждебно к нам настроен, делает неправильные вещи, или говорит, или тем более делает, надо, чтобы они об этом узнавали практически сразу после того, как они что-то там вякнут. А нынешние средства коммуникации позволяют это делать, я этим буду и дальше пользоваться», — сказал он.

Ранее Медведев заявил, что благодаря тому, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине.