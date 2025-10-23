Россия
16:13, 23 октября 2025Россия

Медведев порассуждал об ответах врагам России

Медведев заявил, что продолжит отвечать врагам России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что продолжит пользоваться средствами коммуникации, чтобы «отвечать врагам страны». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что в мире есть враждебно настроенные к России люди, которым нужно говорить в лицо правду, даже если она неприятная.

«Если кто-нибудь из тех, кто враждебно к нам настроен, делает неправильные вещи, или говорит, или тем более делает, надо, чтобы они об этом узнавали практически сразу после того, как они что-то там вякнут. А нынешние средства коммуникации позволяют это делать, я этим буду и дальше пользоваться», — сказал он.

Ранее Медведев заявил, что благодаря тому, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине.

