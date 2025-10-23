Россия
Министр здравоохранения раскрыл число бесплодных россиян

Мурашко: В России бесплодие у мужчин наблюдается в двух процентах случаев
В России при обследовании патология репродуктивной функции у мужчин наблюдается в двух процентах случаев. Число бесплодных россиян раскрыл министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Министр также добавил, что количество диагностированных случаев бесплодия в России на текущий момент не растет.

«У нас уже заложены сегодня требования к организациям по эффективности процедур экстракорпорального оплодотворения. Я хочу сказать, что прироста бесплодия сегодня нет, это мы уже констатируем», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в одном российском регионе — Ханты-Мансийском автономном округе — у половины обследовавшихся мужчин выявили бесплодие. По словам специалистов, снижение репродуктивного потенциала связано с ранним вступлением в половую жизнь и распространением заболеваний, передающихся половым путем.

