Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:05, 23 октября 2025Культура

На P.Diddy напали с ножом в тюрьме

На осужденного за сексуальные преступления рэпера P.Diddy напали с ножом
Андрей Шеньшаков

Фото: Phil McCarten / Reuters

Рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, пережил нападение другого заключенного в тюрьме. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, на артиста напали в камере Центра содержания под стражей в Бруклине, где он отбывает четырехлетний срок за сексуальные преступления. Об этом рассказал друг Комбса Чарлуччи Финни. Известно, что злоумышленник пробрался в камеру и приставил самодельное лезвие к горлу спящего рэпера.

«Он проснулся с ножом у горла. Но, если бы этот парень действительно хотел навредить ему, то Шон бы пострадал», — сообщил Финни.

Ранее стало известно, что рэпера P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Его признали виновным в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Медведев жестко высказался о мигрантах

    Ограбление Лувра связали с жадностью французов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости