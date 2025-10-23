На P.Diddy напали с ножом в тюрьме

Рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, пережил нападение другого заключенного в тюрьме. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, на артиста напали в камере Центра содержания под стражей в Бруклине, где он отбывает четырехлетний срок за сексуальные преступления. Об этом рассказал друг Комбса Чарлуччи Финни. Известно, что злоумышленник пробрался в камеру и приставил самодельное лезвие к горлу спящего рэпера.

«Он проснулся с ножом у горла. Но, если бы этот парень действительно хотел навредить ему, то Шон бы пострадал», — сообщил Финни.

Ранее стало известно, что рэпера P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Его признали виновным в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией.