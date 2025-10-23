Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:47, 23 октября 2025Россия

Над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Не менее 10 взрывов прогремело над Рязанью и Скопиным, сработала ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Не менее десяти взрывов прогремело над Рязанью и городом Скопин. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно предварительным данным, над двумя городами сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам местных жителей, взрывы на окраине Рязани стали слышны около 3:15 ночи, а над Скопиным — в 3:20.

Очевидцы добавили, что всего прогремели около десяти взрывов, также были видны вспышки в небе. На данный момент официальных сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в Воронежской области уничтожили не менее восьми беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российском предприятии прогремели взрывы, погибли девять человек. Что об этом известно?

    Ядовитая змея укусила мужчину за гениталии в кукурузном поле

    Женщина пожаловалась на отвращающую ее от секса интимную привычку партнера

    Адвокат назвал алгоритм действий при отказе работодателя индексировать зарплату

    Открыт способ остановить развитие распространенного вида рака

    Журналист указал на странное состояние Зеленского во время его заявлений о России

    Россиянам рассказали о лимитах на снятие наличных

    Раскрыт план Евросоюза после срыва встречи Трампа и Путина

    Рубио заявил о желании США провести встречу с Россией

    Над двумя российскими городами прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости