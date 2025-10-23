Над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Не менее 10 взрывов прогремело над Рязанью и Скопиным, сработала ПВО

Не менее десяти взрывов прогремело над Рязанью и городом Скопин. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно предварительным данным, над двумя городами сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам местных жителей, взрывы на окраине Рязани стали слышны около 3:15 ночи, а над Скопиным — в 3:20.

Очевидцы добавили, что всего прогремели около десяти взрывов, также были видны вспышки в небе. На данный момент официальных сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в Воронежской области уничтожили не менее восьми беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.