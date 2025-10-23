Из жизни
05:59, 23 октября 2025

Нападение тигра на фермеров попало на видео

ABP Live: В Индии местные жители сняли на видео нападение тигра
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Индии тигр напал на работавших в поле местных жителей. Об этом сообщает ABP Live.

Жителям деревни Бадагалапура, штат Карнатака, пришлось забраться на деревья, чтобы спастись от внезапно появившегося тигра. Зверь атаковал фермеров во время полевых работ. Часть происшествия пострадавшие сняли на видео. В кадр попал момент, как хищник выпрыгивает из зарослей и преследует людей, которые не успели найти укрытие. Ролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал волну критики в адрес местного лесного департамента.

34-летний Махадев получил тяжелые травмы головы и лица в результате нападения. Мужчина был доставлен в больницу, его состояние остается критическим.

Лесные службы развернули масштабную операцию по поимке животного с использованием дронов и слонов. Местные жители заявили, что ранее неоднократно предупреждали власти о появлении тигра в окрестностях, но никаких профилактических мер принято не было.

Ранее сообщалось, что в Индии ищут тигра-людоеда, который растерзал пожилого мужчину около национального парка Валмики в штате Бихар. Селяне создали дружины, вооруженные палками, которые патрулируют территории вокруг населенных пунктов по ночам.

