Названа цена самой дешевой квартиры Петербурга

Стоимость самой дешевой квартиры-студии Петербурга оценили в 3,5 миллиона рублей

По итогам сентября 2025 года самая дешевая квартира-студия в Петербурге на первичном рынке недвижимости продавалась за 3,5 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвал эксперт по недвижимости, руководитель агентства недвижимости Георгий Патанин.

Речь идет о лоте без отделки, расположенном в Колпинском районе на юго-востоке города. Его площадь — 21,8 квадратных метра. Что касается, напротив, наиболее дорогой студии, ее стоимость оценили в 61,9 миллиона рублей. За указанную сумму новому собственнику достанутся апартаменты метражом 131,4 квадрата в Зеленогорске.

Ранее в этот же день стало известно, что самую дешевую квартиру-студию в Москве в октябре 2025 года можно приобрести за 3,75 миллиона рублей.