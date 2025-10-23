Названа цена самой дешевой квартиры в Москве

Стоимость самой дешевой квартиры-студии в Москве составила 3,75 млн рублей

Самая дешевая квартира-студия в Москве, доступная для покупки в октябре 2025 года, продается за 3,75 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет о лоте, расположенном в деревне Марьино в Новой Москве. Его площадь — 20,8 квадратных метра.

По информации специалистов, с начала года средняя стоимость студий в столице выросла на 18 процентов, с 9,3 до 11 миллионов рублей, тогда как минимальный ценовой порог, напротив, снизился до 3,75 миллиона рублей. Падение стоимости они связали с уменьшением метража квартир.

Ранее руководитель «ЦИАН. Аренды» Алексей Попов сообщил, что самую дешевую квартиру в стране можно арендовать за пять тысяч рублей в месяц. За указанную сумму получится заселиться в трехкомнатную квартиру площадью 63 квадрата.