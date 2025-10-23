Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:33, 23 октября 2025Забота о себе

Новый оздоровительный тренд в туалете назвали опасным для здоровья

Диетолог Сауседа: Домашний набор для анализа кала усиливает тревожность
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

В США растет популярность приспособления для определения состояния здоровья по фекалиям. О неочевидной опасности этого нового оздоровительного тренда в туалете предупредили диетологи Аманда Сауседа и Эшли Освальд в беседе с The Guardian.

Сауседа рассказала, что домашний набор для анализа кала стоит 319 долларов (около 26 тысяч рублей) и состоит из камеры для унитаза и мобильного приложения, которое получает изображения с камеры и по ним оценивает состояние кишечника. «В последние годы растет беспокойство из-за того, что рак кишечника стали чаще находить у молодых людей. Некоторые компании хотят извлечь выгоду из этого страха», — считает Сауседа.

Диетолог отметила, что среди приверженцев здорового образа жизни стало модным стремиться к идеальному калу, который непременно должен соответствовать ряду параметров. Однако, по ее мнению, достичь столь высоких стандартов невозможно, а попытки это сделать лишь усиливают тревожность.

Материалы по теме:
Еда в законе От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Еда в законеОт этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
26 апреля 2019
БАДы: часть диеты или опасный препарат? Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
БАДы: часть диеты или опасный препарат?Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
27 октября 2021

Освальд добавила, что в норме стул постоянно меняется в зависимости от еды, количества выпитой жидкости или под воздействием других факторов. Она подчеркнула, что замечать эти изменения важно, но покупать для этого дорогие гаджеты необязательно. Вместо этого она призвала правильно питаться, включить в меню больше клетчатки и пить достаточное количество воды.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая раскрыла характеристики идеального кала. По ее словам, стул должен быть ежедневным, без запаха, слизи и крови.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на заводе в Челябинской области, 10 человек погибли. Огненный шар над предприятием попал на видео

    Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на любимый курорт богачей за полгода

    Глава Евросовета назвал Зеленского «будущим членом Евросоюза»

    Азербайджан посетят представители 15 стран НАТО

    Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по активам России

    Российский фондовый рынок рухнул

    Эмили Ратаковски снялась обнаженной

    Поставки российского угля в Китай упали до четырехлетнего минимума

    Отец принял отравление змеиным ядом за опьянение и погубил 11-летнего сына

    В Челябинской области объявили день траура из-за жертв мощного взрыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости