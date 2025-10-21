Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:28, 21 октября 2025Забота о себе

Врач раскрыла характеристики идеального кала

Гастроэнтеролог Помойнецкая: Кал не должен пачкать унитаз при смывании
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что в норме стул должен быть ежедневным. Характеристики идеального кала она раскрыла в своем Telegram-канале.

По словам Помойнецкой, в идеале идти в туалет необходимо сразу же после побуждения. Кал должен быть оформленным, без неприятного запаха, слизи и крови. Если он пачкает стенки унитаза при смывании, то это повод обратиться к врачам.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

«Вы должны получать удовольствие от этого процесса и испытывать чувство облегчения. Да, да! Именно так!» — добавила специалистка.

Врач также добавила, что важно следить за регулярностью стула, поскольку при запоре токсины начинают повторно всасываться в кровь. В результате происходит отравление организма, которое проявляется усталостью, снижением работоспособности и головокружениями, а длительный контакт кала со слизистой оболочкой кишечника чреват воспалением, заключила Помойнецкая.

Ранее диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, которые приводят к преждевременному старению. Она посоветовала исключить из меню соль и сахар.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?

    Назначена дата рассмотрения судом дела бывшего замминистра обороны Павла Попова

    Россиянин уничтожил два здания из-за шашлыков

    Принц Уильям задумал лишить семью королевских титулов

    Доктор Мясников устал и перегорел

    Соседняя республика увеличила поставки России мандаринов

    Король Карл III стал чаще молиться на фоне скандала с братом

    Укравший у боевых товарищей миллионы ветеран СВО снова попросился на фронт

    Российский губернатор рассказал о росте числа обстрелов со стороны Украины

    На Украине заметили F-16 с необычным набором вооружения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости