16:20, 23 октября 2025Мир

Одна страна ЕС отказалась присоединяться к «коалиции желающих»

Орбан заявил, что Венгрия не будет присоединяться к коалиции желающих
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Венгрия не будет присоединяться к поддерживающей Украине «коалиции желающих». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает ТАСС.

При этом Орбан обвинил западные страны в том, что они превращают конфликт на Украине в их «собственную войну». «Страны, выступающие за войну, уже создали военный альянс. С неподражаемой элегантностью они называют его "коалицией желающих". Желающих отправлять других умирать за Украину», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто оценил возможное нежелание стран ЕС пускать борт российского лидера Владимира Путина в свое воздушное пространство для перелета Венгрию на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По словам дипломата, это будет означать, что такие государства не стремятся к урегулированию конфликта на Украине.

