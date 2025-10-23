Отец принял отравление змеиным ядом за опьянение и погубил 11-летнего сына

В Австралии мальчик умер после укуса змеи из-за несправедливых обвинений отца

В Австралии мальчика не стало из-за редчайшего осложнения после укуса ядовитой змеи. Об этом пишет abc.net.au.

В ноябре 2021 года 11-летний Тристиан Джеймс Фрам ездил по двору на газонокосилке с сидением. Через некоторое время отец, Керрод Фрам, нашел его лежащим на земле и мучающимся от болей в животе. Мужчина осмотрел сына и не заметил ничего подозрительного. Тогда он принял симптомы Тристиана за опьянение: решил, что мальчик стащил бурбон и напился.

Керрод велел сыну отоспаться, но ребенок долго не мог уснуть: его несколько часов рвало, и он продолжал жаловаться на сильную боль. На следующее утро отец нашел Тристиана бездыханным во дворе. Оказалось, что все это время мальчик страдал от отравления змеиным ядом. Керрод не понял этого и несправедливыми обвинениями погубил сына.

Судмедэкспертиза установила, что ребенок стал жертвой коричневой змеи. Его не стало из-за обильного кровотечения, которое вызвал укус. Вероятность такого исхода нападения коричневой змеи составляет всего три процента.

Сначала полиция обвинила в случившемся Керрода Фрама. Однако местный коронер отметил, что симптомы были слишком нетипичны, чтобы мужчина догадался, что произошло с его сыном. Обвинения сняли.

