Открыт способ остановить развитие распространенного вида рака

NG: Препарат CBPD-409 останавливает развитие рака простаты

Исследователи из Университета Мичигана разработали новый препарат, способный останавливать рост рака простаты, «выключая» его генетические механизмы. Как показало исследование, опубликованное в Nature Genetics (NG), злокачественные клетки зависят от особых генетических «переключателей» — энхансеров, которые активируют рост опухоли. Команда ученых выявила ключевую химическую метку этих энхансеров — ацетилирование H2BNTac, а также два фермента, p300 и CBP, которые запускают этот процесс.

Специалисты создали препарат CBPD-409, избирательно разрушающий p300 и CBP. Он устраняет метку H2BNTac, тем самым блокируя активность андрогенных рецепторов — главных «двигателей» опухолевого роста. В экспериментах на клетках и животных моделях лекарство остановило развитие устойчивых к терапии форм рака простаты и вызывало регрессию опухоли без заметных побочных эффектов.

По словам авторов, новый подход открывает путь к принципиально иной терапии — точечной деградации белков, управляющих злокачественными процессами. Этот метод может стать основой лечения самых агрессивных и лекарственно устойчивых форм рака простаты, где стандартные препараты уже не помогают.

