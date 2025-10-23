В России объяснили причины отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште

Депутат Журова: Встреча Путина и Трампа отменилась из-за гарантий безопасности

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могла быть отменена из-за отсутствия гарантий безопасности, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на слова американского лидера о пересмотре решения по саммиту.

«Я думаю, что дело в гарантиях безопасности. Все-таки было заявление Польши, что они не гарантируют безопасный пролет самолета. Соответственно, может, и другие страны примерно то же самое сказали. Поэтому я так считаю, что это одна из причин. И, может быть, мы тоже говорили об этом, что есть такой нюанс. Поэтому тут рисковать зачем же?» — считает депутат.

Также встреча могла сорваться из-за отсутствия предварительных договоренностей, полагает парламентарий.

«Встреча должна быть, которая выйдет уже на какие-то решения. Встречаться обсуждать намерения, наверное, нет смысла двум президентам. Эта встреча должна быть уже о конкретной дате переговоров практически», — высказалась она.

Ранее Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште. Он объяснил, что усомнился в ее эффективности. «Но мы проведем ее в будущем», — добавил американский лидер.

