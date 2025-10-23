Наука и техника
10:49, 23 октября 2025

На Западе высоко оценили снайперскую «плетку» из России

NI: СВДС стала известна своим качеством, простотой обслуживания и ремонта
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) славится качеством и простотой в использовании. Об этом сообщает издание The National Interest (NI).

Журналисты западного медиа обратили внимание, что концерн «Калашников» в 13 раз нарастил производство снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС). В том числе СВДС пользуется большим спросом в зоне специальной военной операции (СВО). Военный эксперт издания Питер Сучиу высоко оценил модернизированную версию легендарной СВД.

«Подобно АК-47, еще одной легендарной винтовке советской эпохи, СВД славится простотой использования, обслуживания и ремонта», — заметил Сучиу. Он отметил, что СВДС является модернизированной и более компактной версией СВД. Ее используют подразделения специального назначения ВДВ, морской пехоты и другие элитные части армии России. Она имеет неофициальное название «плетка» из-за характерного звука выстрела.

Питер Сучиу обратил внимание на конструктивную особенность СВДС. Ее ствол немного короче, чем у СВД, — 565 против 620 миллиметров, однако она по-прежнему известна своей точностью и может поражать объекты на расстоянии до 1000 метров.

«Полуавтоматическая снайперская винтовка используется по всему миру не только опытными стрелками, но и повстанцами и боевиками, и даже при минимальной подготовке может дать этим военизированным формированиям преимущество», — заключил Питер Сучиу.

В начале октября оказалось, что СВДС способна успешно поражать тяжелые дроны-камикадзе ВСУ типа «Баба-Яга».

