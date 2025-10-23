Подоляка сделал прогноз на осенне-зимнюю кампанию на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации в ходе осенне-зимней кампании будут наносить удары по энергетике Украины для сбоя работы военно-промышленного комплекса республики, а сухопутные войска постараются дожать ситуацию на нескольких направлениях фронта. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«Вынос энергетики Украины (с блэкаутами) осенью-зимой — сценарий вполне себе возможный. (...) Задача — сделать так, чтобы ВПК Украины начал серьезно сбоить», — дал прогноз блогер.

По его словам, продолжатся удары по энергетике, тяговым подстанциям и локомотивам, заводам и выявленным складам с оружием.

Однако, как отметил Подоляка, вероятность потери Украиной большей части контролируемой ими Донецкой народной республики велика, а ВС России, помимо этого, постараются взять к весне северные районы Запорожской области и продвинуться в Днепропетровской и Херсонской.

Ранее блогер сообщил, что основными целями ночных массированных ракетных ударов по Украине стали гидроэлектростанции и тепловые электростанции.