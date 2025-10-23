Полковник назвал цели ударов по энергетике Украины

Эксперт Матвийчук: ВС РФ бьет по энергетике военно-промышленных объектов Украины

Российские войска бьют по энергетическим объектам, которые обслуживают военно-промышленную инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цели ударов в беседе с aif.ru назвал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Без энергии армия не двигается. Нужна электрика для беспилотников, для работы средств связи и военно-промышленных объектов. Кроме того, нужны керосин, газ, бензин, солярка. Все это уничтожается, и ВСУ становятся небоеспособными», — заявил военный.

Он добавил, что удары по энергетике также лишают Украину возможности обслуживать западную технику.

Ранее российские войска в ходе ночной атаки ударили по гидроэлектростанции в Каменском Днепропетровской области. В городе прозвучало более 20 взрывов, удары наносились ракетами и дронами.