Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

Посольство РФ во Франции: слова генерала Мандона показали, кто разжигает войну

Слова начальника генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона о военном конфликте с Россией через несколько лет показали, кто на самом деле разжигает войну. Об этом заявило посольство России во Франции в своем Telegram-канале.

«У России не было и нет намерений нападать на Францию или любую другую страну ЕС ни сейчас, ни через 3-4 года, ни впоследствии. Возможно, генерал Мандон сам строит такие планы, но тогда он открыто признал, кто на самом деле является разжигателем войны», — подчеркнули в дипмиссии.

В российском посольстве предположили, что заявление французского генерала было вызвано рассмотрением нового бюджета Франции на 2026 год.

Ранее Мандон заявил, что военным следует быть готовыми к столкновению через три-четыре года с Россией. Он подчеркнул, что Франции следует приложить усилия по перевооружению страны. По его мнению, Москва может задуматься о конфликте в Европе, поскольку считает ее коллективно слабой.