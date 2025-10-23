Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:35, 23 октября 2025Мир

Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

Посольство РФ во Франции: слова генерала Мандона показали, кто разжигает войну
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evgenia Parajanian / Shutterstock / Fotodom  

Слова начальника генерального штаба Вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона о военном конфликте с Россией через несколько лет показали, кто на самом деле разжигает войну. Об этом заявило посольство России во Франции в своем Telegram-канале.

«У России не было и нет намерений нападать на Францию или любую другую страну ЕС ни сейчас, ни через 3-4 года, ни впоследствии. Возможно, генерал Мандон сам строит такие планы, но тогда он открыто признал, кто на самом деле является разжигателем войны», — подчеркнули в дипмиссии.

В российском посольстве предположили, что заявление французского генерала было вызвано рассмотрением нового бюджета Франции на 2026 год.

Ранее Мандон заявил, что военным следует быть готовыми к столкновению через три-четыре года с Россией. Он подчеркнул, что Франции следует приложить усилия по перевооружению страны. По его мнению, Москва может задуматься о конфликте в Европе, поскольку считает ее коллективно слабой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Медведев жестко высказался о мигрантах

    Ограбление Лувра связали с жадностью французов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости