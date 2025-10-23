Представитель Путина высказался о мощном взрыве в Челябинской области

Угрозы для жителей Копейска Челябинской области после мощного взрыва на заводе нет. Об этом заявил полномочный представитель президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе Артем Жога, его высказывание приводится в Telegram-канале.

Он заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

«На месте инцидента идет поисково-спасательная операция, работают правоохранительные органы. Причины произошедшего устанавливаются. Никаких угроз для жителей Копейска и Челябинска нет», — написал Жога.

По последним данным, в результате ЧП на заводе в Копейске не выжили 10 человек.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что двух пострадавших доставили в ожоговый центр, еще двух — в областную клиническую больницу № 1. Еще одну пациентку не могут перевести из городской больницы Копейска, поскольку она не подлежит транспортировке, отметил глава региона.