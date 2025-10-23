Интернет и СМИ
Профессиональная суррогатная мать раскрыла свои доходы от родов

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bricolage / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Plainyjainy, четырежды становившаяся суррогатной матерью, рассказала о том, сколько ей платили за эту услугу. По словам автора, лишь за четвертую она не получила ни копейки, поскольку заказчицей процедуры была ее родная сестра.

«Мне выплатили компенсацию за троих детей. В первый раз я получила 12 тысяч долларов, во второй и в третий — 30 тысяч и 35 тысяч долларов. В сумме это меньше, чем я зарабатываю за год на позиции медсестры. При этом мне приходилось сдавать анализы на заболевания, передающиеся половым путем, и проходить несколько обследований и тестов, связанных с экстракорпоральным оплодотворением, чтобы получить одобрение. Также я прошла углубленные психологические тесты», — написала автор.

Женщина отметила, что у нее есть еще и трое собственных детей, двое из которых появились на свет уже после того, как она перестала рожать на заказ. При этом она призналась, что ей было непросто расставаться с «чужими» младенцами, однако она никогда не чувствовала себя их матерью.

«Я сделала это, потому что очень сильно хотела помочь другим семьям. К тому же это придавало мне уверенности в себе. Суррогатное материнство действительно сделало меня счастливой, и я до сих пор рада, что прошла через это», — заключила автор.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как его сестра рассказала ему о беременности и столкнулась с неожиданной реакцией. Мужчина выгнал родственницу из дома, когда узнал о грядущем пополнении в семье.

