14:04, 23 октября 2025Экономика

Против Маска выступит коалиция из трех техногигантов Европы

NDTV: Airbus, Thales и Leonardo объединят усилия для борьбы с компанией Маска
Кирилл Луцюк

Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters

Для противостояния безудержному усилению принадлежащей предпринимателю Илону Маску компании SpaceX три крупных европейских техногиганта решили объединить усилия. Об этом сообщило NDTV.

Речь идет об авиастроительной компании Airbus, международной промышленной группе Thales и машиностроительном холдинге Leonardo. Их сделка предполагает создание в 2027 году предприятия, которое предоставит работу почти 25 тысячам человек по всей Европе. Ее годовой оборот составит около 6,5 миллиарда евро. Airbus будет принадлежать 35 процентов нового предприятия, а Thales и Leonardo — по 32,5 процента. Кроме того, оно будет работать под совместным контролем «со сбалансированной структурой управления среди акционеров».

Как сообщает официальный сайт Airbus, новый европейский игрок будет действовать на рынке исследования и освоения космоса. Речь идет о производстве спутников и космических систем, а также предоставлении космических услуг.

«Объединяя усилия, Airbus, Leonardo и Thales стремятся укрепить стратегическую автономию Европы в космосе — важнейшем секторе, лежащем в основе критически важной инфраструктуры и услуг, связанных с телекоммуникациями, глобальной навигацией, наблюдением Земли, наукой, исследованиями и национальной безопасностью», — надеется Airbus.

Кроме того, генеральный директор Airbus Гийом Фори, генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани, а также председатель и генеральный директор Thales Патрис Кейн выпустили совместное заявление, в котором сказано, что создание новой компании означает возникновение более сильного и конкурентоспособного европейского присутствия на все более динамичном мировом космическом рынке.

В начале октября сообщалось, что компания Airbus в очередной раз обошла американского конкурента Boeing. Европейский самолет A320 стал самым продаваемым реактивным лайнером в истории.

