Путин пообещал усовершенствовать ипотеку

Путин: Правительство продолжит совершенствовать ипотеку

Правительство России продолжит совершенствовать ипотеку. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, передает ТАСС.

«Разумеется, мы и дальше будем все совершенствовать, в том числе и ИЖС (индивидуальное жилищное строительство — прим. «Ленты.ру»)», — пообещал глава государства. Путин отдельно отметил семейную ипотеку под шесть процентов, а также льготную ипотеку под два процента в регионах, требующих особого внимания.

Президент добавил, что правительство старается сохранить все инструменты ипотечного кредитования. По его словам, сейчас большая часть поддержки направлена на помощь семьям с детьми.

Ранее эксперты по недвижимости спрогнозировали, что рыночная ставка по ипотеке может снизиться до 19-21 процента по итогам 2025 года.