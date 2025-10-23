Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:44, 23 октября 2025Экономика

Путин пообещал усовершенствовать ипотеку

Путин: Правительство продолжит совершенствовать ипотеку
Александра Качан (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Правительство России продолжит совершенствовать ипотеку. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, передает ТАСС.

«Разумеется, мы и дальше будем все совершенствовать, в том числе и ИЖС (индивидуальное жилищное строительство — прим. «Ленты.ру»)», — пообещал глава государства. Путин отдельно отметил семейную ипотеку под шесть процентов, а также льготную ипотеку под два процента в регионах, требующих особого внимания.

Президент добавил, что правительство старается сохранить все инструменты ипотечного кредитования. По его словам, сейчас большая часть поддержки направлена на помощь семьям с детьми.

Ранее эксперты по недвижимости спрогнозировали, что рыночная ставка по ипотеке может снизиться до 19-21 процента по итогам 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

    Похищенный в Москве итальянец пожаловался на сломанные ребра и панические атаки

    Россиянам назвали способ вернуть деньги за строительство дома

    Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

    В центре галактики обнаружено загадочное свечение

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

    Перечислены убивающие мужскую потенцию продукты

    Критик назвал самую бесталанную артистку российской эстрады

    Россияне начали возвращаться в офисы

    Решение Трампа ввести санкции после отмены встречи с Путиным объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости