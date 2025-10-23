Мир
Путин вспомнил первый срок Трампа

Путин: Трамп в первый срок ввел самое большое количество санкций против РФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Американский лидер Дональд Трамп в свой первый срок ввел самое большое количество антироссийских санкций. Об этом напомнил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«В первую свою итерацию президентскую, известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации», — заявил глава государства.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем. Также блокируются все компании, прямо или косвенно принадлежащие «Лукойлу» на 50 и более процентов.

