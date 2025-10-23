Пытавшийся засунуть руку под куртку девочке водитель объяснился на видео

МВД показало видео допроса водителя, засунувшего руку под куртку школьницы

Пытавшийся засунуть руку школьнице под куртку водитель автобуса из Красногорска попытался на видео объяснить свой поступок. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах допроса обвиняемый говорит, что коснулся ребенка случайно. По его словам, он говорил по телефону, а второй рукой хотел опереться и якобы случайно коснулся школьницы. При этом мужчина признался, что был задержан в аэропорту Домодедово, откуда собирался улететь на родину.

Мужчина подозревается в развратных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетней. Его задержали после публикации видео, на котором видно, как он лезет рукой под куртку девочки. Комментаторы под роликом сообщили, что это не первая подобная выходка водителя.