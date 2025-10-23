Пытавшегося залезть под куртку девочки водителя автобуса задержали

В Красногорске задержали пытавшегося залезть под одежду девочки водителя

В Московской области задержали водителя автобуса в Красногорске, пытавшегося залезть под куртку малолетней девочки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, мужчина подозревается в развратных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетней. В ближайшее время мужчина будет доставлен для проведения допроса и выяснения всех обстоятельств случившегося.

Следствие заинтересовалось случившемся после публикации в интернете видео на котором видно, как мужчина попытался залезть рукой под одежду ребенка. Девочка оправила одежду и испугавшись выбежала из общественного транспорта. Комментаторы под роликом сообщили, что это не первая подобная выходка шофера.

