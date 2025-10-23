Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:12, 23 октября 2025Силовые структуры

Пытавшегося залезть под куртку девочки водителя автобуса задержали

В Красногорске задержали пытавшегося залезть под одежду девочки водителя
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области задержали водителя автобуса в Красногорске, пытавшегося залезть под куртку малолетней девочки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, мужчина подозревается в развратных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетней. В ближайшее время мужчина будет доставлен для проведения допроса и выяснения всех обстоятельств случившегося.

Следствие заинтересовалось случившемся после публикации в интернете видео на котором видно, как мужчина попытался залезть рукой под одежду ребенка. Девочка оправила одежду и испугавшись выбежала из общественного транспорта. Комментаторы под роликом сообщили, что это не первая подобная выходка шофера.

Ранее в Краснодарском крае суд приговорил бывшего педагога к девяти годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над ребенком, не достигшем 14 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на заводе в Челябинской области, 10 человек погибли. Огненный шар над предприятием попал на видео

    Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на любимый курорт богачей за полгода

    Глава Евросовета назвал Зеленского «будущим членом Евросоюза»

    Азербайджан посетят представители 15 стран НАТО

    Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по активам России

    Российский фондовый рынок рухнул

    Эмили Ратаковски снялась обнаженной

    Поставки российского угля в Китай упали до четырехлетнего минимума

    Отец принял отравление змеиным ядом за опьянение и погубил 11-летнего сына

    В Челябинской области объявили день траура из-за жертв мощного взрыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости