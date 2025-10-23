Забота о себе
10:35, 23 октября 2025Забота о себе

Раскрыты три серьезные причины частых пробуждений ночью

Эндокринолог Павлова: Апноэ и скачки сахара могут привести к ночным пробуждениям
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

У прерывистого сна с частыми пробуждениями ночью может быть несколько серьезных причин, объяснила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Их она раскрыла в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, частые ночные пробуждения могут быть вызваны стрессом, апноэ сна или перепадами уровня глюкозы в крови. В связи с этим она рекомендовала просыпающимся несколько раз за ночь людям обратить внимание на вечерние привычки — пить меньше жидкости перед сном, исключить алкоголь, проверить уровень сахара и дыхание во сне.

Если же это не поможет и человек начнет испытывать сонливость и усталость в течение дня, но не может заснуть без приема лекарств, ему, по мнению Павловой, необходимо как можно скорее проконсультироваться с врачом и полностью пересмотреть свой режим.

Ранее врач-сомнолог Кэтрин Холл назвала провоцирующие проблемы со сном продукты. По ее словам, вечером не рекомендуется есть соленую и кислую пищу.

