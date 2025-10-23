Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:29, 23 октября 2025Экономика

Резиденцию Жириновского решили продать за 800 миллионов рублей

Mash: Резиденцию Жириновского в Москве выставили на продажу за 800 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве выставили на продажу резиденцию основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Стоимость объекта составляет 800 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Резиденция представляет собой комплекс с зеленой крышей и ярко-оранжевым фасадом площадью более пяти тысяч квадратных метров в районе Кузьминки. Всего на участке, который арендован собственником до 2052 года, четыре корпуса по 500 «квадратов», собственный лес из голубых елей и парковка на 50 автомобилей. На территории установлено множество камер.

Интерьер жилья отличается большим количеством пестрых ковров и массивной мебелью. По документам, особняк принадлежал совхозу имени Горького, которым владеет жена правой руки Жириновского Сергея Абельцева. Его арестовали в июле 2024 года за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что цитаты Жириновского появятся на улицах российских городов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?

    В России объяснили изменение подхода США к урегулированию украинского конфликта

    Погибшего в Запорожской области российского военкора посмертно наградили орденом

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    В России захотели ввести еще один обязательный предмет для сдачи ЕГЭ

    В России объяснили причины отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Ушедший из России автогигант уволит сотни сотрудников из-за кризиса

    Всадники в масках напали на пожилых россиян после замечания

    В МИД России раскрыли ожидания от нового премьера Японии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости