Россия доставит на Луну элементы международной станции

Россия доставит на Луну первые элементы международной станции к 2034 году

Россия доставит и развернет на Луне первые элементы Международной научной лунной станции (МНЛС) в ходе двух миссий, которые планируют провести в 2033 и 2034 годах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с 36-й международной научно-технической конференции «Экстремальная робототехника», которая проходит в Санкт-Петербурге.

«Мы начинаем развертывание первых элементов МНЛС (...) Запланировано две доставки на унифицированных посадочных платформах средних луноходов и элементов инфраструктуры для развертывания лунной станции», — сказал начальник отдела «Космические системы фундаментальных и научно-прикладных исследований» Центрального научно-исследовательского института машиностроения Константин Райкунов.

Он отметил, что лунная электростанция, которая станет одним из элементов МНЛС, обеспечит работу космического оборудования не только лунным днем, но и лунной ночью. Помимо средних луноходов и электростанции, в 2032-2034 годах Россия планирует вывести на орбиту Луны космический аппарат «Луна-Ресурс-2» и доставить на станцию радиомаяки.

Ранее в октябре директор Института космических исследований Российской академии наук академик Анатолий Петрукович сообщил, что проектирование российских миссий «Венера-Д» и «Луна-28» начнется в 2026 году.