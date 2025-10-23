Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:44, 23 октября 2025Экономика

Россия увеличила поставки удобрений вопреки мерам Европы

РАПУ: Экспорт минеральных удобрений из России в 2025-м может вырасти на 7 %
Вячеслав Агапов

Фото: Ministry of Industry and Trade / Twitter.com / Global Look Press

Вопреки мерам Европы по отказу от российских минеральных удобрений, экспорт химической продукции из РФ в 2025 году может вырасти на семь процентов. Такие прогнозы со ссылкой на данные Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) делает «Коммерсантъ».

Как отмечают в организации, производство минудобрений в России и их поставки за рубеж продолжат увеличиваться, — если в последние месяцы года сохранятся набранные темпы отгрузок, до конца года они могут составить 65 и 45 миллионов тонн соответственно.

С января по август поставки за рубеж выросли на восемь процентов, до 29,8 миллиона тонн, при этом ключевыми рынками сбыта стали дружественные страны, приобретавшие 76 процентов российской продукции.

«Эта тенденция сохранится: Россия будет и дальше развивать сотрудничество с партнерами в других регионах мира, прежде всего со странами БРИКС. За последние три года страна уже более чем на 60 процентов нарастила поставки в государства блока», — пояснили в РАПУ.

Тем временем Евросоюз стал меньше закупать российской продукции и с июля ввел против нее заградительные тарифы в 40-45 евро за тонну. С этого момента закупки упали более чем в 16 раз. До этого Россия поставляла ЕС около 5,5 млн из 17 миллиона тонн в год.

По итогам августа 2025 года суммарные доходы российских экспортеров от продаж удобрений в страны Евросоюза (ЕС) увеличились почти вдвое за месяц. За отчетный период отечественные поставщики экспортировали в Европу удобрений на общую сумму в 79 миллионов евро. Месяцем ранее показатель составлял 43,5 миллиона. Главными потребителями российских удобрений в Европе ранее числились Польша, Румыния, Германия и Словения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло

    62-летняя Деми Мур похвасталась фигурой в нижнем белье на обложке журнала

    Маск захотел управлять армией роботов

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    Марочко объяснил повышенную активность беспилотников ВСУ в ДНР

    Страны ЕС переругались из-за российских активов

    Арестованного французского велосипедиста признали виновным и освободили в зале суда

    К Волчанску перебросили личный состав спецрот ВСУ

    В Молдавии открыли кладбище пособников Гитлера

    Российскую школьницу более пяти часов удерживали в магазине по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости