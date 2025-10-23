Россия увеличила поставки удобрений вопреки мерам Европы

РАПУ: Экспорт минеральных удобрений из России в 2025-м может вырасти на 7 %

Вопреки мерам Европы по отказу от российских минеральных удобрений, экспорт химической продукции из РФ в 2025 году может вырасти на семь процентов. Такие прогнозы со ссылкой на данные Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) делает «Коммерсантъ».

Как отмечают в организации, производство минудобрений в России и их поставки за рубеж продолжат увеличиваться, — если в последние месяцы года сохранятся набранные темпы отгрузок, до конца года они могут составить 65 и 45 миллионов тонн соответственно.

С января по август поставки за рубеж выросли на восемь процентов, до 29,8 миллиона тонн, при этом ключевыми рынками сбыта стали дружественные страны, приобретавшие 76 процентов российской продукции.

«Эта тенденция сохранится: Россия будет и дальше развивать сотрудничество с партнерами в других регионах мира, прежде всего со странами БРИКС. За последние три года страна уже более чем на 60 процентов нарастила поставки в государства блока», — пояснили в РАПУ.

Тем временем Евросоюз стал меньше закупать российской продукции и с июля ввел против нее заградительные тарифы в 40-45 евро за тонну. С этого момента закупки упали более чем в 16 раз. До этого Россия поставляла ЕС около 5,5 млн из 17 миллиона тонн в год.

По итогам августа 2025 года суммарные доходы российских экспортеров от продаж удобрений в страны Евросоюза (ЕС) увеличились почти вдвое за месяц. За отчетный период отечественные поставщики экспортировали в Европу удобрений на общую сумму в 79 миллионов евро. Месяцем ранее показатель составлял 43,5 миллиона. Главными потребителями российских удобрений в Европе ранее числились Польша, Румыния, Германия и Словения.

