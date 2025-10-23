Россияне поделились представлениями об идеальном отпуске

Российские туристы поделились представлениями об идеальном отпуске

Российские туристы поделились представлениями об идеальном отпуске и рассказали, сколько денег готовы за это отдать. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, соотечественники признались, что в путешествиях активно пользуются платными услугами в отелях и часто берут напитки и закуски из мини-бара (24 процента), посещают ресторан при отеле (22 процента) или спа-салон (20 процентов), заказывают трансфер из аэропорта и обратно (17 процентов).

Менее востребованы тренажерный зал (14 процентов) и услуги прачечной (13 процентов). При этом значительная часть туристов (21 процент) принципиально не пользуется платными услугами, если они не включены в стоимость проживания.

20 процента опрошенных заявили, что тратят на свой комфорт в поездках 5-10 тысяч рублей, 16 процентов — до 3 тысяч рублей, 17 процентов — 10-30 тысяч рублей и больше, 9 процентов — 3-5 тысяч рублей.

Ранее россияне назвали два самых любимых аэропорта страны. На первом месте оказался московский Шереметьево, он стал фаворитом у каждого четвертого жителя России — за него проголосовали 24 процента.