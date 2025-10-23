Путешествия
10:30, 23 октября 2025Путешествия

Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на любимый курорт богачей за полгода

Россияне стали покупать туры на Мальдивы за шесть-девять месяцев
Алина Черненко

Фото: Mrsiraphol / Freepik

Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на Мальдивские острова за шесть-девять месяцев до вылета. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на директора департамента экзотики туроператора «Русский экспресс» Светлану Давидюк.

«Год назад я с большим интересом наблюдала, как в ноябре прямо десятками шли бронирования на майские праздники. Мы думали, что это феномен единоразовый, но тенденция показала, что такая глубина продаж именно на Мальдивах сохраняется», — рассказала она.

«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021
Россияне заполонили Мальдивские острова. Что сделало любимый курорт богачей настоящим магнитом для туристов?
2 декабря 2024

Давидюк добавила, что сейчас отмечаются продажи туров на любимый курорт богачей до октября 2026 года. По ее мнению, такой тенденции способствуют скидки отелей по раннему бронированию и на низкий сезон, который приходится на лето. Вторая причина — расписание зарубежных авиакомпаний на длительный срок по оптимальным ценам. Кроме того, после пандемии туристы снова стали планировать свои отпуска заранее.

«Сейчас у людей появилась уверенность и возможность планировать, как они могут провести отпуск через девять месяцев или через год», — пояснила спикер.

В апреле стало известно, что турпоток россиян на Мальдивы установил очередной рекорд, поднявшись на 8,4 процента в первом квартале 2025 года. С января по март на премиальном курорте для богачей побывали почти 67 тысяч соотечественников.

