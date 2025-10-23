Россиянка обокрала сожителя ради нового возлюбленного

На Камчатке россиянка обокрала сожителя ради подарка новому возлюбленному

В Петропавловске-Камчатском 53-летнюю россиянку приговорили к двум годам условного срока за кражу 280 тысяч рублей у 56-летнего сожителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, в июле осужденная воспользовалась нетрезвым состоянием мужчины и забрала его банковскую карту. Женщина купила алкоголь, одежду и пневматическое ружье, потратив на покупки 280 тысяч рублей. Приобретенные товары воровка подарила своему новому 51-летнему возлюбленному.

Ранее в Улан-Удэ уголовник украл у россиянина пуховик, цепочку и ботинки.