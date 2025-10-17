Россиянин после нового знакомства лишился пуховика и ботинок

В Улан-Удэ уголовник украл у россиянина пуховик, цепочку и ботинки

В Республике Бурятия задержали 52-летнего ранее судимого россиянина, подозреваемого в краже у 56-летнего местного жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, потерпевший прибыл в Улан-Удэ для закупки личных вещей, там он познакомился с ранее сидевшим уголовником, который расположил его к себе. Пенсионер предложил устроить застолье в гостинице. Когда хозяин номера очнулся, то понял, что его обокрали. Уголовник украл все теплые вещи, включая новый пуховик, зимние ботинки. Кроме того, среди похищенного оказалась золотая цепочка с подвеской.

В дальнейшем кража была раскрыта по горячим следам — подозреваемого задержали, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

