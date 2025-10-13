Уголовник за неделю обокрал девять продуктовых магазинов ради кофе и алкоголя

В Московской области предстанет перед судом ранее судимый россиянин, обвиняемый в серии краж из продуктовых магазинов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.
По данным следствия, уроженец Самарской области действовал в Клину, он регулярно заходил в торговые точки и набирал полные корзины алкоголя, кофе, чая и продуктов, а после быстро проходил мимо касс, не оплачивая товар. Уголовник действовал так ловко и быстро, что сотрудники магазина не сразу замечали момент кражи. В одном из случаев продавец заметил и попытался остановить нарушителя, но тот сумел убежать. Всего на счету обвиняемого девять краж и один грабеж.
Материалы уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области судимому российскому уголовнику дали 12 лет колонии за расправу над мужчиной в баре в Нижнем Тагиле.