Уголовник за неделю обокрал девять продуктовых магазинов ради кофе и алкоголя

Уголовник за неделю обокрал девять продуктовых магазинов в Клину

В Московской области предстанет перед судом ранее судимый россиянин, обвиняемый в серии краж из продуктовых магазинов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, уроженец Самарской области действовал в Клину, он регулярно заходил в торговые точки и набирал полные корзины алкоголя, кофе, чая и продуктов, а после быстро проходил мимо касс, не оплачивая товар. Уголовник действовал так ловко и быстро, что сотрудники магазина не сразу замечали момент кражи. В одном из случаев продавец заметил и попытался остановить нарушителя, но тот сумел убежать. Всего на счету обвиняемого девять краж и один грабеж.

Материалы уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины направлены в суд для рассмотрения по существу.

