Российская гимнастка стала двукратной чемпионкой мира

Гимнастка Мельникова победила в многоборье на чемпионате мира в Индонезии

Российская гимнастка Ангелина Мельникова победила в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте (Индонезия). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мельникова стала первой с результатом 55,066 балла. Второе место заняла американка Лиэнн Вон (54,966), третье — китаянка Чжан Циньин (54,633).

Гимнастка завоевала первую медаль для сборной России по спортивной гимнастике с 2021 года. Тогда спортсменка стала обладательницей золота чемпионата мира 2021 года в личном многоборье.

25-летняя Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командных соревнованиях и обладательница серебряной олимпийской медали в команде и двух бронзовых наград Игр в индивидуальных соревнованиях. Также в копилке гимнастки четыре победы на чемпионатах Европы.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские гимнасты начали возвращаться к выступлениям на международных турнирах после отстранения в марте 2022 года в нейтральном статусе и принимают участие в соревнованиях.