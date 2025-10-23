Ценности
12:14, 23 октября 2025ЦенностиЭксклюзив

Российские мужчины назвали главные требования к возлюбленной

«Kiss Знакомства»: Россияне назвали верность главным требованием к возлюбленной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Senivpetro / Freepik

Российские мужчины назвали требования к возлюбленной. Результаты исследования приложения «Kiss Знакомства», проведенного среди пяти тысяч пользователей, попали в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что главным качеством для мужчин оказалась верность — такой вариант выбрали 31 процент опрошенных. В топ-3 также вошли женственность (27 процентов) и хорошие отношения с родителями (22 процента). Кроме того, важными критериями стали натуральная красота (14 процентов) и умение готовить (6 процентов).

Мужчины рассказали и о красных флагах во взаимоотношениях с женщиной: больше всего их расстраивает отсутствие планов создать семью и родить ребенка (40 процентов). Вдобавок минусом юзеры назвали вульгарность (24 процента), вредные привычки (17 процентов), увлечение астрологией, нумерологией, гаданием на картах Таро (11 процентов) и отсутствие увлечений и хобби (8 процентов).

Ранее россиянки назвали «ред флаги» на первом свидании.

