ВС России выбивают ВСУ из южной части Купянска в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России выбивают украинские войска из южной части Купянска — ключевого города в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники.

«Штурмовики выбивают ВСУ с юга Купянска», — заявил источник.

Отмечается, что ситуация для украинских военнослужащих на этом направлении продолжает стремительно ухудшаться. По словам информатора канала, полное освобождение Купянска уже близко.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что положительное для ВСУ развитие событий в Купянске исключено. Подчеркивается, что попытки деблокировать город маловероятны, поскольку Купянск превращается в место уничтожения украинских подразделений.