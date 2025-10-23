Российские войска начали выбивать ВСУ из ключевого города в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России выбивают украинские войска из южной части Купянска — ключевого города в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники.
«Штурмовики выбивают ВСУ с юга Купянска», — заявил источник.
Отмечается, что ситуация для украинских военнослужащих на этом направлении продолжает стремительно ухудшаться. По словам информатора канала, полное освобождение Купянска уже близко.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что положительное для ВСУ развитие событий в Купянске исключено. Подчеркивается, что попытки деблокировать город маловероятны, поскольку Купянск превращается в место уничтожения украинских подразделений.