Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:00, 23 октября 2025Бывший СССР

Российские войска начали выбивать ВСУ из ключевого города в Харьковской области

ВС России выбивают ВСУ из южной части Купянска в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России выбивают украинские войска из южной части Купянска — ключевого города в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники.

«Штурмовики выбивают ВСУ с юга Купянска», — заявил источник.

Отмечается, что ситуация для украинских военнослужащих на этом направлении продолжает стремительно ухудшаться. По словам информатора канала, полное освобождение Купянска уже близко.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что положительное для ВСУ развитие событий в Купянске исключено. Подчеркивается, что попытки деблокировать город маловероятны, поскольку Купянск превращается в место уничтожения украинских подразделений.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    Собравшийся выступить в Москве американский рэпер рассказал о психическом расстройстве

    Украина перестала запасать газ

    Россиян предостерегли от уловок мошенников при аренде жилья

    Природные катастрофы достигли рекорда по причинению ущерба

    Джастина Бибера назвали самым стильным мужчиной

    Российскому блогеру дали срок по делу о крупном мошенничестве

    У экс-главы излюбленного туристами российского города изъяли имущество на миллиард

    В регионе России захотели запретить пропаганду абортов

    Глава МИД Венгрии заявил об одержимости ЕС войной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости