Силовые структуры
13:40, 23 октября 2025Силовые структуры

Российский военкомат освободил от службы 15 призывников

ФСБ: Сотрудники белгородского военкомата получили взятки от 15 призывников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В военном комиссариате Алексеевского округа и Красненского района Белгородской области выявлена криминальная схема по освобождению призывников от службы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

В преступную группу входили сотрудники военкомата и работники медучреждения. Они, по данным спецслужбы, получили взятки от 15 призывников за подготовку фиктивных заключений военно-врачебной комиссии, на основании которых смогли уклониться от службы в армии.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Коррупционная деятельность была выявлена оперативниками ФСБ совместно с коллегами управления спецслужбы по Московскому военному округу и военными следователями по Белгородскому гарнизону.

Ранее Верховный суд России лишил уклонистов поблажек, так как данное преступление наносит вред обороноспособности государства, поэтому раскаяние обвиняемых не является основанием для прекращения уголовного дела.

