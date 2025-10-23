Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:19, 23 октября 2025Силовые структуры

Российскому блогеру дали срок по делу о крупном мошенничестве

Суд дал шесть лет колонии блогеру Сидоропуло по делу о крупном мошенничестве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российского блогера Андрея Сидоропуло приговорили к шести годам колонии по делу об особо крупном мошенничестве и отмывании денежных средств. Об этом сообщает ТАСС.

По решению Савеловского суда столицы, осужденный также обязан выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Блогер признал свою вину и погасил причиненный потерпевшим ущерб в размере 8,3 миллионов рублей. Обвинение настаивало на более суровом наказании, требуя для Сидоропуло девять лет колонии и штрафа в три миллиона рублей.

Андрей Сидоропуло называл себя специалистом по арбитражу трафика, создавал курсы и продавал их подписчикам. Стоимость варьировалась от 55 до 400 тысяч рублей. В какой-то момент клиенты поняли, что курс построен на взятой из интернета информации. Обманутые россияне захотели вернуть потраченные деньги, но команда Сидоропуло исчезла.

19 августа Сидоропуло нашли и задержали в Краснодаре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    Собравшийся выступить в Москве американский рэпер рассказал о психическом расстройстве

    Украина перестала запасать газ

    Россиян предостерегли от уловок мошенников при аренде жилья

    Природные катастрофы достигли рекорда по причинению ущерба

    Джастина Бибера назвали самым стильным мужчиной

    Российскому блогеру дали срок по делу о крупном мошенничестве

    У экс-главы излюбленного туристами российского города изъяли имущество на миллиард

    В регионе России захотели запретить пропаганду абортов

    Глава МИД Венгрии заявил об одержимости ЕС войной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости