Российскому блогеру дали срок по делу о крупном мошенничестве

Суд дал шесть лет колонии блогеру Сидоропуло по делу о крупном мошенничестве

Российского блогера Андрея Сидоропуло приговорили к шести годам колонии по делу об особо крупном мошенничестве и отмывании денежных средств. Об этом сообщает ТАСС.

По решению Савеловского суда столицы, осужденный также обязан выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Блогер признал свою вину и погасил причиненный потерпевшим ущерб в размере 8,3 миллионов рублей. Обвинение настаивало на более суровом наказании, требуя для Сидоропуло девять лет колонии и штрафа в три миллиона рублей.

Андрей Сидоропуло называл себя специалистом по арбитражу трафика, создавал курсы и продавал их подписчикам. Стоимость варьировалась от 55 до 400 тысяч рублей. В какой-то момент клиенты поняли, что курс построен на взятой из интернета информации. Обманутые россияне захотели вернуть потраченные деньги, но команда Сидоропуло исчезла.

19 августа Сидоропуло нашли и задержали в Краснодаре.