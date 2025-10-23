Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:35, 23 октября 2025Мир

Румын под наркотиками попытался протаранить посольство России

В Румынии мужчина попытался на машине протаранить российское посольство
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: adevarul.ro

В Бухаресте мужчина в состоянии наркотического опьянения попытался на машине протаранить российское посольство. Об этом сообщает Adevarul.

По данным жандармерии, 53-летний мужчина «пытался автомобилем протаранить ворота» диппредставительства России в Румынии. Он был остановлен, не успев нанести какой-либо ущерб.

После задержания мужчина был доставлен в отделение полиции, где было установлено, что у него были ограничены водительские права. В крови злоумышленника также были обнаружены наркотические вещества. Власти сообщили, что в результате инцидента не было зафиксировано серьезного материального ущерба посольству.

13 октября в Берлине задержали женщину, угрожавшую охране посольства России с ножом в руке.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на заводе в Челябинской области, 10 человек погибли. Огненный шар над предприятием попал на видео

    Зеленский назвал условие перемирия

    В МИД КНР оценили слова Трампа о давлении на Путина

    В Москве обезвредили банду подростков-грабителей

    Задержанный ФСБ диверсант рассказал о работе на Украину

    Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на любимый курорт богачей за полгода

    Глава Евросовета назвал Зеленского «будущим членом Евросоюза»

    Азербайджан посетят представители 15 стран НАТО

    Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по активам России

    Российский фондовый рынок рухнул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости