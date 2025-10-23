Румын под наркотиками попытался протаранить посольство России

В Румынии мужчина попытался на машине протаранить российское посольство

В Бухаресте мужчина в состоянии наркотического опьянения попытался на машине протаранить российское посольство. Об этом сообщает Adevarul.

По данным жандармерии, 53-летний мужчина «пытался автомобилем протаранить ворота» диппредставительства России в Румынии. Он был остановлен, не успев нанести какой-либо ущерб.

После задержания мужчина был доставлен в отделение полиции, где было установлено, что у него были ограничены водительские права. В крови злоумышленника также были обнаружены наркотические вещества. Власти сообщили, что в результате инцидента не было зафиксировано серьезного материального ущерба посольству.

13 октября в Берлине задержали женщину, угрожавшую охране посольства России с ножом в руке.