Ценности
21:42, 23 октября 2025Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» потренировалась в откровенном виде

Водитель грузовика Милена Гонсалес потренировалась в мини-шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес потренировалась в откровенном виде. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 568 тысяч подписчиков.

Блогерша, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», предстала перед камерой во время занятия на одном из тренажеров в спортзале. Она позировала в полный рост в красном бра-топе с черной резинкой и облегающих серых мини-шортах.

Кроме того, сетевая знаменитость уложила волосы в высокий пучок, надела козырек и продемонстрировала татуировки на руке.

Ранее в октябре обнаженный «самый сексуальный учитель математики в мире» Пьетро Боселли спрятался в траве на фото.

.
