СберПремьер и СберПервый получили премию Frank RG

Продукты Сбера получили две награды премии Frank RG

Продукты премиального сегмента Сбера стали лауреатами премии Frank Premium Banking Award 2025. СберПремьер и СберПервый отмечены в номинации «Лучший цифровой опыт». Кроме того, СберПервый получил признание в категории «Лучший банк для клиентов TOP Premium».

«Мы пересмотрели стратегию работы с премиальными клиентами в сторону большей персонализации. Теперь привилегии подстраиваются под клиента: чем больше сбережений и выше транзакционная активность, тем шире набор доступных привилегий. Переход между форматами обслуживания происходит бесшовно», — сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Артем Алешкин. Он также отметил, что искусственный интеллект (ИИ) помогает лучше понимать потребности клиентов и предлагать им соответствующие решения.

Исследование рынка премиальных банковских услуг проводилось аналитическим агентством Frank Research Group (RG). Эксперты оценивали уровень обслуживания, доступность эксклюзивных привилегий и степень внедрения инновационных технологий.

Клиентам премиального сегмента доступны не только финансовые, но и нефинансовые сервисы. Среди них цифровые медицинские продукты от СберЗдоровья, в том числе чекап. Также был запущен ИИ-помощник по здоровью на базе GigaChat, который консультирует пользователей круглосуточно и помогает с первичной диагностикой.

В мае текущего года Сбер начал пилотный проект для клиентов Северо-Западного банка, позволяющий самостоятельно выбирать актуальные опции каждый месяц. С августа появилась возможность делиться привилегиями с близкими — премиальное обслуживание можно оформить на двоих с учетом общего баланса накоплений.

