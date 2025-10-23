Экономика
16:05, 23 октября 2025Экономика

Российские бизнесмены приготовились уходить в тень

«Опора России»: Новое повышение налогов заставит бизнес массово поднимать цены
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Повышение налоговой нагрузки с 2026 года приведет к тому, что 70 процентов предпринимателей поднимут цены, а остальные попробуют оптимизировать бизнес или уйдут в тень. О таких результатах опроса 13 тысяч бизнесменов рассказал исполнительный директор общественной организации «Опора России» Андрей Шубин, передает «Коммерсантъ».

Дискуссия возникла на Всероссийском налоговом форуме Торгово-промышленной палаты (ТПП). Представители бизнеса и эксперты согласились с тем, что из-за ужесточения подхода к налогообложению малых предприятий и слабой предсказуемости контроля предприниматели будут искать варианты.

Речь идет о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов, а также снижении порога дохода для использования режима упрощенной системы налогообложения (УСН) в шесть раз — с 60 до 10 миллионов рублей. Последнюю новацию многие участники рынка называют серьезным ударом по малому бизнесу.

Одной из главных претензий, которую обсуждали на форуме, стало отсутствие диалога с самими предпринимателями при разработке всех предложений, даже тех, что должны выступать преференциями.

Ранее в четверг, 23 октября, стало известно, что правительство прислушалось к российской IT-отрасли и согласилось отменить запланированное на 2026 год введение НДС на российское программное обеспечение. Компании смогли убедить, что такая мера приведет к банкротствам, оттоку кадров из страны и сокращению доходов бюджета.

Налоговые изменения понадобились кабинету министров для сокращения дефицита бюджета, который в следующем году запланирован на уровне 3,8 триллиона рублей, что на треть меньше, что ожидается в текущем.

